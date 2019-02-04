Тарасов – о Ракицком: «В РПЛ появился игрок из братской страны. С нашей стороны нет агрессии»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу перехода Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого – хорошее тому подтверждение. В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии.

Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем – все как раньше, в 2012 году», – написал Тарасов в инстаграме.

По данным Transfermarkt, «Зенит» приобрел Ракицкого за 10 млн евро.

После перехода в клуб из РПЛ Ракицкого вывели из состава сборной Украины.

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