«Урок я полностью усвоил». Кокорин покаялся в публичном письме накануне рассмотрения ходатайства

Задержанный в СИЗО футболист «Зенита» Александр Кокорин извинился перед болельщиками и составом клуба в публичном письме, которое во вторник попало в распоряжение медиа.

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша», – приводит «Р-Спорт» текст письма Кокорина.

В суд поступило ходатайство о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева до 8 апреля. В среду в 12:00 начнется его рассмотрение.

Текущий срок содержания в СИЗО закончится 8 февраля.

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