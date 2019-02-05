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Суд обязал игрока «Спартака» Дениса Глушакова отдавать жене треть доходов в качестве алиментов
Дети тоже останутся с матерью.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков развелся с женой Дарьей. Дети остались с бывшей супругой футболиста.
«Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста», – цитирует адвоката Глушаковой Сергея Жорина «Р-Спорт».
- Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве.
- У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.
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