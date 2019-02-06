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Дмитрий Комбаров: «Нападки Кафельникова на «Спартак» – следствие его невостребованности»

Комбаров: «Нападки Кафельникова на «Спартак» – следствие его невостребованности»
Eurosport

24 мин. назад

Наехал на одного из самых известных болельщиков.

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал критику московского клуба со стороны экс-теннисиста Евгения Кафельникова.

«Я не сильно увлекался теннисом, но, конечно, знал, кто такой Кафельников. Это его дело, но человек портит себе имя. Например, когда я перешел в «Спартак», мне о нем уже говорили, как он иногда себя ведет. А потом убедился на собственном примере, какие выдумки он распространяет. Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все нападки Кафельникова в мою сторону и в сторону «Спартака» – это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

Мы лично не знакомы. Я однажды поднимался в ложу после матча к друзьям, а он шел навстречу. И вдруг остановился, отвернулся, типа не видит, приложил к уху телефон – вот и все. А его товарищи со мной фотографировались.

Что бы сделал, если бы он не отвернулся? Посмотрел бы ему в лицо, и все. Если честно, я сам за ним не слежу, но какие-то темы все равно долетают, то из прессы, то просто кто-то скинет на телефон. За свои слова Кафельникову когда-то придется ответить, скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить», – цитирует Комбарова «Чемпионат».

  • Кафельников – экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион.
  • Комбаров играет в «Спартаке» девятый сезон.
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