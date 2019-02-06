Новичка «Енисея» Бабакара Сарра вызвали в суд в качестве фигуранта по делу о двух изнасилованиях

Сенегальский нападающий «Енисея» Бабакар Сарр, выступавший в прошедшем сезоне за «Мольде», несколько раз попадал в неприятные истории в Норвегии.

26 ноября 2018-го футболиста задержали полицейские по делу об изнасиловании девушки, которое якобы произошло в августе – футболист 12 часов давал показания в участке, пишет Nettavisen. Сарр получил повестку в суд на 14 февраля.

Раннее Сарра уже дважды обвиняли в подобных правонарушениях и оправдывали из-за недостатка улик.

Контракт Сарра с «Мольде» был расторгнут в январе по соглашению сторон.

Несмотря на отсутствие достаточных доказательств по последнему эпизоду, полгода назад норвежский суд обязал Бабакара выплатить пострадавшей 15 тысяч евро.

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