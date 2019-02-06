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Гёкдениз Карадениз потребовал с «Рубина» 64 млн рублей задолженности по зарплате

Карадениз потребовал с «Рубина» 64 млн рублей задолженности по зарплате
Eurosport

1 час назад

Плохие новости в момент, когда в клубе четыре месяца не платят.

Турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз подал жалобу в РФС на казанский «Рубин» с требованием взыскать с клуба 64 млн рублей невыплаченной зарплаты.

Казанцы остались должны турку, который завершил карьеру в мае 2018-го, зарплату за половину марта, апрель и май прошлого года, пишет «БИЗНЕС Online». Помимо долга, Карадениз требует выплатить проценты – 4 997 121 рубль. С учетом подоходного налога и отчислений в государственные фонды «Рубину», чтобы рассчитаться, нужно раскошелиться на 85 млн рублей.

Претензия от Гекдениза может иметь серьезные последствия и санкции для клуба в виде запрета на регистрацию новичков.

  • В данный момент у «Рубина» на банковском счете нет денег, чтобы расплатиться.
  • Попытки клуба мирно договорится с игроком ни к чему не привели.
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