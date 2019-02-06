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Суд продлил арест Александра, Кирилла Кокориных и Павла Мамаева до 8 апреля

Суд продлил арест Кокориных и Мамаева до 8 апреля
Eurosport

31 мин. назад

Чуда не произошло.

В Тверском суде Москвы состоялось заседание по делу Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Власти рассматривали ходатайство следствия о продлении ареста четверых участников инцидента на два месяца.

В ходе заседания защита Александра Кокорина увеличила сумму залога и предлагала за освобождение футболиста 10,423 млн рублей, при этом сторона Кирилла Кокорина не давала за клиента ничего. Адвокаты Павла Мамаева сообщили о готовности заплатить 6 миллионов рублей в обмен на свободу игрока.

После слушания аргументов обвинения и защиты судья Ольга Затомская постановила продлить заключение футболистов и Кокорина-младшего до 8 апреля 2019 года.

  • 8 октября Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
  • Всем троим фигурантам дела предъявляют обвинение по статьям «Побои», «Хулиганство» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

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