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Мешки под красными глазами и борода. Как изменился Павел Мамаев за 4 месяца в заключении
Кажется, футболисту очень плохо.
6 февраля суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 апреля.
Игроков привезли в Тверской суд Москвы, где можно было заметить изменения в их внешности. Особенно отчетливо они видны на лице Мамаева.
- Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября.
- В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».
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