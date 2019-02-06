Мешки под красными глазами и борода. Как изменился Павел Мамаев за 4 месяца в заключении

6 февраля суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 апреля.

Игроков привезли в Тверской суд Москвы, где можно было заметить изменения в их внешности. Особенно отчетливо они видны на лице Мамаева.