Власти тянут время и делают из Кокорина с Мамаевым мучеников. История Pussy Riot ничему не научила

В октябре 2018 года вряд ли кто-то мог предположить, что Кокорину и Мамаеву начнут сопереживать. Вполне однозначная история, чувство запредельной безнаказанности и отсутствие видимого раскаяния – сложно было найти людей, которых в тот момент ненавидели больше, чем эту парочку. Бэкграунд в виде посиделок в Монако и нарочито кичливых инстаграмов довершил образ попутавших берега мажоров. Люди хотели возмездия, и тогда камера в СИЗО выглядела абсолютным логичным продолжением похождений Александра, Павла и компании.

Спустя полгода осенние события в «Кофемании» и на парковке замылились и частично забылись. Если вначале на игроков технично перенаправили недовольство народа не самой благоприятной ситуацией в стране, и это сработало на 100%, то сейчас с каждым днем все более явной и необоснованной затяжки времени образ зажравшихся футболистов трансформируется в столь любимый народом статус мучеников.

Александр КокоринOther Agency

Насмешки и злорадство сменились ощущением даже не показательной порки – продление ареста до 8 апреля выглядит уже издевательством и кровожадностью власти. Аргумент «закон един для всех» перестал работать, ситуация уже выглядит как раз доказательством обратного.

Все это весьма смахивает на другой резонансный кейс семилетней давности – панк-молебен Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Там тоже было однозначное правонарушение, но реальный срок за хулиганскую выходку вынудил немалую часть общества занять сторону группы и после освобождения сделать их символом борьбы и несогласия. Заставили бы девчонок в рамках общественных работ мыть туалеты в том же ХСС – никому бы и в голову не пришло делать их звездами и политическими мучениками. Тогда государство своими руками раскрутило их до камео в «Карточном домике» и сейчас наступает на те же самые грабли в истории с Мамаевым и Кокориным.

Павел Мамаев, Кирилл Кокорин, Александр Кокорин, Александр ПротасовицкийGetty Images

Разумная идея справедливого суда работает ровно до того момента, пока принципы этой самой справедливости соблюдаются. Следствие, которое за четыре месяца не разобралось в очевидном деле с полным набором свидетелей и видеодоказательств, в глазах людей явно руководствуется какими-то другими аргументами.

Все три заседания суда, на которых выносились решения о продлении ареста, могли бы войти в дополнительные материалы к фильму «День сурка» – настолько они одинаковые. Это только усиливает ощущение, что решение уже вынесено где-то в другом месте. И такое показательное судилище бьет по престижу всей судебной системы ничуть не меньше, чем слишком лайтовые наказания для ребят с деньгами и связями.

Авторский телеграм-канал Александра Петрова, который скрасит еще два месяца футболистов в заключении

Больше текстов про Мамаева и Кокорина:

Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор

Павел Мамаев и Александр Кокорин могли играть в «МЮ» и «Арсенале». Но встретят Новый год за решеткой

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме