Первенец Лопыревой и новый стул из IKEA. Что пропустят Кокорин и Мамаев еще за 2 месяца в СИЗО

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Арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен уже во второй раз. Теперь футболисты выйдут на свободу не ранее чем через 2 месяца.

А вот самые крутые события, которые случатся за это время, и которые ребята пропустят по вполне уважительной причине.

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