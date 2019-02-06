Eurosport

Первенец Лопыревой и новый стул из IKEA. Что пропустят Кокорин и Мамаев еще за 2 месяца в СИЗО

Первенец Лопыревой и новый стул из IKEA. Что пропустят Кокорин и Мамаев еще за 2 месяца в СИЗО
Eurosport

12 мин. назад

Buzz

Столько всего интересного.

Арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен уже во второй раз. Теперь футболисты выйдут на свободу не ранее чем через 2 месяца.

А вот самые крутые события, которые случатся за это время, и которые ребята пропустят по вполне уважительной причине.

Власти тянут время и делают из Кокорина с Мамаевым мучеников. История Pussy Riot ничему не научила

Мешки под красными глазами и борода. Как изменился Павел Мамаев за 4 месяца в заключении

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Тампа» уверенно шла к победе, но «Вегас» и Зыкин перевернули игру и добили «молний» по буллитам

02:55
Популярные видео
Равный матч «Виннипега» и «Сан-Хосе» докатился до овертайма, а в нем Павелски красиво казнил «Джетс»
 123 просмотров4 ч
Нарезка выступлений главных красавчиков дня, которые поделили медали в супергиганте
 603 просмотров7 ч