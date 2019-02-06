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Первенец Лопыревой и новый стул из IKEA. Что пропустят Кокорин и Мамаев еще за 2 месяца в СИЗО
Buzz
Столько всего интересного.
Арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен уже во второй раз. Теперь футболисты выйдут на свободу не ранее чем через 2 месяца.
А вот самые крутые события, которые случатся за это время, и которые ребята пропустят по вполне уважительной причине.
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