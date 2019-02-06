Семак постоял в позе Ван Дамма на двух загорелых мужчинах и эффектно спрыгнул на песочек
Развлечения под пальмами.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал отличную координацию во время испанского сбора команды в Испании.
Сергей Богданович в стильной жилетке постоял в позе Жан-Клода ван Дамма на двух загорелых мужчинах, после чего с места прыгнул на горячий песок.
- Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
- На зимний перерыв в чемпионате России питерский клуб под его руководством ушел с преимуществом в одно очко над «Краснодаром».
- В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче».
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