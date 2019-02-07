Instagram

Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»

Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»
Eurosport

34 мин. назад

И теперь там ждут друзья новые, а предметы там – уголовные.

Солист группы «Бутырка» Олег Симонов прокомментировал продление содержания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Группа «Бутырка» желает здоровья Кокорину и Мамаеву, все у них будет хорошо! Через два месяца судья решит их будущее. Думаю, что когда-нибудь это дело разрешится. Более того, продление задержания – это не плохо, говорит о том, что все может измениться. Плохо, когда дали срок уже.

На наш клип о них была реакция только со стороны прессы. Пожелали им удачи. Мы за это поем, за тех, кто попадает!» – сказал Симонов в разговоре со Sport24.

  • Суд продлил арест Александра, Кирилла Кокориных и Павла Мамаева до 8 апреля.
  • 8 октября Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Власти тянут время и делают из Кокорина с Мамаевым мучеников. История Pussy Riot ничему не научила

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

00:30
Популярные видео
Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
3 895 просмотров13 ч
«Тампа» уверенно шла к победе, но «Вегас» и Зыкин перевернули игру и добили «молний» по буллитам
 529 просмотров18 ч