Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»

Солист группы «Бутырка» Олег Симонов прокомментировал продление содержания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Группа «Бутырка» желает здоровья Кокорину и Мамаеву, все у них будет хорошо! Через два месяца судья решит их будущее. Думаю, что когда-нибудь это дело разрешится. Более того, продление задержания – это не плохо, говорит о том, что все может измениться. Плохо, когда дали срок уже.

На наш клип о них была реакция только со стороны прессы. Пожелали им удачи. Мы за это поем, за тех, кто попадает!» – сказал Симонов в разговоре со Sport24.

Суд продлил арест Александра, Кирилла Кокориных и Павла Мамаева до 8 апреля.

8 октября Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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