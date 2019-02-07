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«Самый счастливый момент в моей жизни». Виктория Лопырева родила сына

«Самый счастливый момент в моей жизни». Лопырева родила сына
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Поздравляем!

Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева родила сына. Младенец появился на свет в Майами, куда Виктория улетела незадолго до родов.

«Самый счастливый момент в моей жизни», – так 35-летняя Лопырева прокомментировала рождение первенца.

  • Ранее Вика сообщила, что отец ребенка – непубличный человек, далекий от шоу-бизнеса.
  • Лопырева обладательница титула «Мисс Россия-2003». Встречалась с нападающим «Локомотива» и сборной России Федором Смоловым.

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