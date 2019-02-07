«Самый счастливый момент в моей жизни». Виктория Лопырева родила сына
Поздравляем!
Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева родила сына. Младенец появился на свет в Майами, куда Виктория улетела незадолго до родов.
«Самый счастливый момент в моей жизни», – так 35-летняя Лопырева прокомментировала рождение первенца.
- Ранее Вика сообщила, что отец ребенка – непубличный человек, далекий от шоу-бизнеса.
- Лопырева обладательница титула «Мисс Россия-2003». Встречалась с нападающим «Локомотива» и сборной России Федором Смоловым.
Роды Лопыревой и новый стул из IKEA. Что пропустят Кокорин и Мамаев еще за 2 месяца в СИЗО
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте