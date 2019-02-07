«Все будет хорошо». Мамаев мило напомнил Алане о любви с помощью сердечка из пальцев

Жена Павла Мамаева Алана отреагировала на то, что ее мужу продлили содержание под стражей до 8 апреля.

«Все будет хорошо», – написала Мамаева в инстаграме, прикрепив фотографию, где Павел показывает в камеру сердечко.

8 октября Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»

Подписывайся на нас Вконтакте