Instagram

«Все будет хорошо». Мамаев мило напомнил Алане о любви с помощью сердечка из пальцев

«Все будет хорошо». Мамаев мило напомнил Алане о любви с помощью сердечка из пальцев
Eurosport

56 мин. назад

Любовь до гроба.

Жена Павла Мамаева Алана отреагировала на то, что ее мужу продлили содержание под стражей до 8 апреля.

«Все будет хорошо», – написала Мамаева в инстаграме, прикрепив фотографию, где Павел показывает в камеру сердечко.

  • 8 октября Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
  • В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

00:30
Популярные видео
Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
4 620 просмотров21 ч
«Тампа» уверенно шла к победе, но «Вегас» и Зыкин перевернули игру и добили «молний» по буллитам
 635 просмотровВчера в 16:30