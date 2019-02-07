Аршавин: «Беляков в 2012-м обыграл меня, Пак – Кокорина и Мамаева. Депутаты – футболисты – 2:0»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел параллель между своей легендарной фразой после Евро-2012 («Ваши ожидания – ваши проблемы») и дракой Александра Кокорина и Павла Мамаева с депутатом Денисом Паком.

«Реакция общества на мои слова после провала на Евро-2012? От любви до ненависти один шаг, и любое медийное лицо должно быть к этому готово. Когда тебя несут на пьедестал, тебе прощают все, тебя превозносят. Но мы тоже люди, мы тоже делаем ошибки, просто об этом не принято говорить. Когда ты разочаровываешь, тебя готовы втоптать в грязь, в землю. Но это может случиться с любым медийным человеком. У нас обычно хают депутатов, но в свете последних событий можно сказать, что счет между ними и футболистами 2:0. Беляков (Прим. Eurosport – депутат Государственной Думы Антон Беляков) тогда обыграл меня, а Пак – Кокорина. Это единственный случай, когда общество встает на сторону чиновников.

Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идет к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя. Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели. Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо еще.

Политика и я? Возможно, когда я был юный, у меня сквозили мысли про то, что можно было бы пойти в администрацию города, но не сейчас», – цитирует Аршавина «Чемпионат».

В 2012 году депутат Антон Беляков заявил, что Андрей Аршавин своей фразой «плюнул стране в лицо».

Тверской суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Осенью футболисты избили чиновника Минпромторга в «Кофемании».

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