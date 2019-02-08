Джано Ананидзе: «Приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне об этом даже не сказали»

26-летний грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе (РПЛ-2018/19 проводит в аренде в «Крыльях Советов») рассказал, о каких перспективах в Европе умолчала в свое время московская команда.

«Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали. А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18-19 понимал, что не хочу уходить. И дело не в деньгах.

Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть. Вообще готов был потерять очень серьезные средства (40 процентов – только в налогах), чтобы попасть в «Витесс», куда звал Слуцкий. Но как только не получилось, решил, что выберу «Крылья» Божовича, несмотря на интерес из других клубов. Спасибо «Спартаку», что пошел навстречу», – рассказал Джано «Чемпионату».

В молодежку «Спартака» Джано пришел в 2007 году.

Пока за «Крылья» грузин отыграл один матч, в котором отметился голевым пасом.

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