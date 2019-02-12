Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграет матч в «Бутырке» в День святого Валентина

14 февраля в следственном изоляторе «Бутырка» пройдет матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Матч с Мамаевым проведут в «Бутырке» 14 февраля. Не знаю, уж в кого и чем Святой Валентин стрелял, но все-таки на это решение разродились. А может быть, устранили обстоятельства, препятствовавшие проведению такой игры. Это проверит прокуратура. Жаль, улетаю ночью 13-го.

С удовольствием бы посмотрел на эту игру лично. И в принципе, в гуманности нет никакой крамолы. Главное – чтобы такие «шаги навстречу» были для всех и без нарушения закона. Пока же «шагают» все чаще к избранным, оставляя чаяния большинства без должного внимания», – написал общественный деятель Павел Пятницкий в твиттере.

Суд продлил Мамаеву и Александру Кокорину срок ареста до 8 апреля.

Будет ли участвовать в матче форвард «Зенита», пока неизвестно.

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