Адвокат Алисы Казьминой: «Аршавин вымогает миллион евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями»

Адвокат Алисы Казьминой Марина Дубровская рассказала подробности обвинений в адрес Андрея Аршавина.

«Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались. На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила. Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Все это происходило несколько дней подряд. Она испугалась и обратилась в полицию.

Говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга.

Бракоразводный процесс уже начат. 26 февраля пройдет первое заседание в Петербурге», – цитирует Дубровскую «Спорт-Экспресс».

Андрей и Алиса поженились в 2016 году.

До этого Аршавин был женат на Юлии Барановской, у которой от футболиста трое детей.

Mash: экс-жена Аршавина заявила в полицию, что Андрей угрожал ей тюрьмой, вымогал деньги и машину

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