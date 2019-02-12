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Ведущий «Эхо Москвы»: «Зенит» бомжатный пусть сидит в своем газпромовском болоте»
Вот это припекло.
Ведущий программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман остро отреагировал на вопрос слушателя про питерский «Зенит» на экране компьютера.
«Зенит» изошелся на дерьмо. «Зенит» бомжатный, да, изошелся на дерьмо. Вы в своем бомжатнике сидите – и сидите в своем болоте, в своем зенитовском газпромовском болоте. Газпромовское зенитовское болото. Ненавижу больше всех. Люблю одного человека – Семака. Все. А, и Радимова, прости пожалуйста.
А этих самых, с «Виража» особенно, которые только и могут делать, что кричать «Быстров – свинья». Нет, я могу сказать. Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой, которая у меня есть, вот. И никогда в жизни, даже если он будет играть против Турции или Азербайджана, я не буду болеть за «Зенит». Понимаешь? Никогда! В жизни – никогда.
Ваш дрянной «Вираж», с вашей дрянной командой, никогда в жизни никуда не выйдет. И провалится в маленькую уборную», – сказал Бунтман.
Видео лучшего всего смотреть с 51:55 . А еще надо обратить внимание на Василия Уткина, который попытался успокоить Бунтмана и пообещал болеть за «Зенит».
- Бунтман – первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы».
- Сергей болеет за «Спартак».
- Он ведет передачу «Футбольный клуб» вместе с Василием Уткиным.