Матч Павла Мамаева в «Бутырке» пройдет на плацу СИЗО – 6 на 6, 2 тайма по 20 минут

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведет товарищеский матч в следственном изоляторе «Бутырка».

«Насколько мне известно, мероприятие будет проводиться в форме прогулки с элементами спорта и физической активности», – сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу» адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок. С каждой стороны по шесть человек – пять полевых и один вратарь. Формат – два тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру», – рассказал Бушманов.

Адвокат заявил, что, скорее всего, в игре примет участие только Мамаев, который был инициатором встречи. Судьей станет кто-то из представителей СИЗО. Заключенные не увидят матч из-за условий содержания, а зрителями станут работники изолятора и аккредитованные журналисты.

Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий находятся в «Бутырке» с октября 2018 года. Они находятся под следствием из-за избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Суд продлил нахождение футболистов и Кокорина-младшего в следственном изоляторе до 8 апреля 2019 года.

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