39-летний Сесар Навас завершил карьеру. Он играл в России 10 лет и брал РПЛ

Испанский защитник «Рубина» Сесар Навас завершил карьеру футболиста.

Навас, которому сегодня исполнилось 39 лет, в сезоне-2018/19 провел за «Рубин» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В июле 2018 года испанский футболист продлил контракт с командой из Казани на один год.

«Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще», – говорится в сообщении на сайте «Рубина».

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, после чего он два года провел в «Ростове», в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России.

В августе 2017 года испанец вернулся в казанский клуб. В составе «Рубина» Навас становился чемпионом России, дважды – обладателем Суперкубка страны и один раз – Кубка России.

Всего за «Рубин» он провел 255 матчей.

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