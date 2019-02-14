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В «Бутырке» прошел матч с участием Мамаева, Павел забил 7 мячей
Один из лучших перфомансов полузащитника «Краснодара» за последнее время.
В СИЗО «Бутырка» прошел футбольный матч с участием находящегося под арестом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
В матче сошлись две команды по шесть человек, составленные из заключенных. Чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время, игровое время сжали до двух таймов по 20 минут. Мамаев сыграл за обе команды и забил 7 мячей, одна из команд победила со счетом 8:7.
- Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий находятся в «Бутырке» с октября 2018 года.
- Они попали под следствие из-за избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
- Кокорин не играл из-за проблем с коленом.
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