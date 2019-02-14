Мамаев сыграл второго нападающего, а потом исполнил реджисту. Тактический разбор матча в «Бутырке»

После матча в «Бутырке» Павел Мамаев признался, что получил незабываемые эмоции. Дело не только в том, что Паша впервые за четыре месяца сыграл в футбол. За 40 минут Мамаев успел сыграть сразу на двух позициях и прокачаться в тактической гибкости перед очередным слушанием.

Первый тайм Павел отыграл за команду оранжевых. Они выстроились по схеме 2-1-2, в которой Мамаев взял себе роль оттянутого нападающего. Это крайне необычный ход – до попадания в «Бутырку» Паша провел всего два матча в этом сезоне в атаке и забил один мяч.

Это не помешало ему сделать хет-трик, однако общий перфоманс Павла едва ли устроил его к перерыву. Мамаев банально халтурил: всего один точный пас и ни одного отбора или перехвата. Как и на Евро-2016, Паша вообще не отрабатывал в защите и играл только на чистых мячах.

От критики в раздевалке Мамаева спасла лишь космическая реализация. 7 ударов, 6 в створ, 3 гола – шикарные показатели для любого игрока. Совсем чудесные, учитывая растренированность и постоянный стресс Мамаева, а также ужасные условия для игры в футбол.

Второй тайм – пик в карьере Павла. Он шикарно адаптировался под смену амплуа – в команде зеленых Мамаев вышел в роли реджисты. Возможно, это отголосок неожиданной встречи с Андреа Пирло в конце 2015-го. Наткнувшись на итальянца в отпуске, потом Павел назвал его примером для подражания.

Мамаев определенно не подвел кумира. По сравнению с первым таймом его точность передач возросла с 33 до 75%. Как и Пирло, Павел прекрасно управлял игрой, показывая, куда нужно открываться партнерам. Одна передача Мамаева даже трансформировалась в ассист.

Функции плеймейкера – далеко не главное, что отличало Мамаева из первого тайма и Мамаева из второго. Во-первых, Паша начал пахать – два отбора и два перехвата. Для сравнения: в «Краснодаре» Мамаев отбирал мяч всего 0,8 раз за игру. Очевиднейший прогресс.

Во-вторых, Павел был еще больше нацелен на ворота – не помешала даже игра из глубины. 13 ударов, из которых 11 в створ – если в команде зеленых Мамаев только завершал моменты, то в составе красных превратился в настоящего лидера. Покер – логичный итог его преображения. Благодаря Павлу зеленые даже почти совершили камбэк, хотя к перерыву проигрывали с разницей в четыре мяча.

Личные успехи Мамаева тоже поражают. Павел нанес на три удара больше, чем за «Краснодар» в этом сезоне – 20 против 17. Это ровно столько же, сколько Мамаев набил за всю кампанию-2017/18. Еще более чудесный результат с ударами в створ. Их у Павла 17 штук – столько же, сколько за два последних сезона в клубе.

С такими показателями Мамаев мог бы смело побороться за звание лучшего бомбардира в РПЛ. У лидера Чалова – всего девять голов за ЦСКА. Павел забил семь в Бутырке, еще три за «Краснодар» – лучший завершитель атак в России, к сожалению, сидит в СИЗО.

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