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Перед матчем в СИЗО Мамаева перевели в камеру с подозреваемыми в наркодилерстве и мошенничестве

Перед матчем в СИЗО Мамаева перевели в камеру с подозреваемыми в наркодилерстве и мошенничестве
Eurosport

1 час назад

Неплохая компания.

Накануне матча в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева перевели в 12-местную камеру.

«Сейчас законодательство предусматривает, что прогулка осуществляется покамерно. А игра состоялась именно в рамках прогулки. Мамаев изначально сидел в маломестной камере с одним сокамерником, но когда изъявил желание поучаствовать в матче, его перевели в большую камеру», – рассказал RT начальник следственного изолятора «Бутырка» Сергей Телятников.

В камере вместе с Мамаевым содержатся граждане, которые подозреваются в экономических преступлениях, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.

  • В камере два холодильника с продуктами, плазменный телевизор, полки с книгами, раковина и шкаф с крупами и различными продуктами в банках.
  • На тумбочке возле кровати Павла лежит книга Ивана Тургенева «Вешние воды».
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