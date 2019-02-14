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Перед матчем в СИЗО Мамаева перевели в камеру с подозреваемыми в наркодилерстве и мошенничестве
Неплохая компания.
Накануне матча в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева перевели в 12-местную камеру.
«Сейчас законодательство предусматривает, что прогулка осуществляется покамерно. А игра состоялась именно в рамках прогулки. Мамаев изначально сидел в маломестной камере с одним сокамерником, но когда изъявил желание поучаствовать в матче, его перевели в большую камеру», – рассказал RT начальник следственного изолятора «Бутырка» Сергей Телятников.
В камере вместе с Мамаевым содержатся граждане, которые подозреваются в экономических преступлениях, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.
- В камере два холодильника с продуктами, плазменный телевизор, полки с книгами, раковина и шкаф с крупами и различными продуктами в банках.
- На тумбочке возле кровати Павла лежит книга Ивана Тургенева «Вешние воды».
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