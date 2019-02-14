Перед матчем в СИЗО Мамаева перевели в камеру с подозреваемыми в наркодилерстве и мошенничестве

Накануне матча в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева перевели в 12-местную камеру.

«Сейчас законодательство предусматривает, что прогулка осуществляется покамерно. А игра состоялась именно в рамках прогулки. Мамаев изначально сидел в маломестной камере с одним сокамерником, но когда изъявил желание поучаствовать в матче, его перевели в большую камеру», – рассказал RT начальник следственного изолятора «Бутырка» Сергей Телятников.

В камере вместе с Мамаевым содержатся граждане, которые подозреваются в экономических преступлениях, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.