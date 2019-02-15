«Амкар» выиграл в «Футбольной небесной лиге» – чемпионате мертвых русских клубов. Это что, шутка?

Прошлый год выделился не только праздником домашнего чемпионата мира, но и смертью сразу двух заметных клубов. «Амкар» после 14 сезонов в Премьер-лиге не нашел денег на очередное чудесное спасение. Исчезновение «Тосно» было еще эпичнее – клуб исчез с радаров сразу после победы в Кубке России.

Счет умерших русских клубов идет на десятки. Какие-то остаются в памяти и генерируют мемы, судьба большинства заботит их активных болельщиков. Так было до того момента, пока дизайнер из Тулы Алексей Белоус не создал паблик «Футбольная небесная лига», а потом и целый чемпионат исчезнувших команд на основе голосований в группе, который поднял популярность забытых коллективов чуть ли не до тех самых до небес.

Идея проста: 60 клубов разбили на шесть групп, по две лучшие команды из них выходили в плей-офф. Команды, занявшие третьи места, провели дополнительный раунд, в котором определилась четверка участников игр на вылет.

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В плей-офф не обошлось без судейских скандалов. Из-за наплыва болельщиков организаторы несколько раз меняли шаг количества голосов, при котором меняется счет. В итоге от изначальных 100 голосов за гол к главному матчу пришли к отметке в 2500. Также несколько раз пришлось закрывать группу из-за накруток – особенно в этом преуспели фанаты нижегородской «Волги», их несколько раз ловили на нарушении правил.

Но эти моменты не перекрыли отличную идею проекта. Белоус не только создал симпатичный паблик, но и полностью отрисовал айдентику и графику турнира. Так, каждый гол записывали на счет легендарных игроков клубов.

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Голосования, кстати, получились совсем непредсказуемыми. Фавориты «Кубань», «Москва» и «Тосно» срезались на первой же стадии плей-офф, а до финала дошло скромное кировское «Динамо».

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Отдельно обыграли место финального матча. Из пяти претендентов, которые отдельно представляли заявки, в первом туре одинаковое количество голосов получили «Припять» и питерский «Стадион имени Кирова», последний во втором туре победил с 57% и стал хозяином первого финала.

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В финальном голосовании участвовали более 37,5 тысяч человек (при том, что подписчиков всего шесть тысяч). «Амкар» оформил первое чемпионство лучшей лиги неба.

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После яркого финала и завершения первого сезона Александр Петров поговорил с создателем лиги о старте проекта и его дальнейших перспективах.

Об идее и ожиданиях от паблика

Вообще идея не моя, саму «Футбольную небесную лигу» – концепцию чемпионата погибших команд и название, схожее с ФНЛ, придумали на ВГИКе. Я всего лишь взял этот мем и гиперболизировал до абсурда. Сначала было только желание сделать логотип и фирменный стиль для лиги, но потом я понял, что это не история одного поста, нужно сделать полноценный аккаунт и от его имени вещать. Так я создал паблик, поначалу публиковал там одни мемы, но когда набралась первая тысяча подписчиков, решил запустить чемпионат.

Конкретных ожиданий не было, цели ставились уже по ходу развития паблика. Но было большое желание создать масштабную тему. «Футбольная небесная лига» оказалась уникальной, и со временем появилось понимание, что при правильном подходе эта история может выгореть.

О системе голосования

Самым сложным было, пожалуй, то, что веду я паблик в одиночку. Все посты и картинки сделаны мной. Есть небольшой чатик с инициативными ребятами, но в основном мы просто болтаем о том, что можно сделать в будущем. Мониторить ход голосования, выслеживать репосты в паблики «Барахолка Киров», общаться с подписчиками, оперативно рисовать пикчи – всю эту ежедневную рутину мне приходилось делать одному.

Голосование казалось самой доступной и понятной схемой, но это в итоге и подпортило затею. Накрутить было легко, а защититься и даже зафиксировать само наличие накрутки – не всегда. Закрывать паблик тоже не вариант, не хотелось превращаться из перспективной идеи в закрытый клуб любителей опросов Вконтакте. Была даже мысль включить принцип невмешательства. Но когда я своими глазами увидел, как за минуту прилетало несколько сотен голосов, как в истории с «Волгой» (в 1/2 финала с нее сняли гол за накрутку – Eurosport.ru), стало понятно, что с этим надо что-то делать.

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С шагом счета да, было не очень удобно переобуваться по ходу турнира и тем более по ходу матча. Но случались неожиданные всплески активности. И дело было зачастую даже не в футбольности счета, а в том, что я чисто физически не выгружал менять его каждые два часа.

Большая часть идей возникала в процессе. Например, та же система с голами за голоса возникла уже когда прошла почти половина первого матча плей-офф. Эта схема сделала голосования похожими на реальный футбол и, вероятно, именно она сделала проект динамичным и интересным.

О краудфандинге на кубок

В идеале хотелось, чтобы он был готов уже к финалу, но расходы оказались непосильными. Можно было бы, конечно, купить болванку, прилепить наклейку сверху и отправить. Но «Футбольная небесная лига» зашла как раз за счет своей организации. Мы весь сезон тиражировали изображение кубка, и если в итоге вручать победителю какую-то шаблонную ерунду, это будет неправильно.

О будущем

Будет второй сезон, и разыгрываться он будет на симуляторах, но в играх между ботами. Здесь нужно отправить приветы в Волгоград моему товарищу Сане Пермякову, именно он нашел альтернативу не очень справедливому формату голосований. Будут отобраны 16 команд, для каждой заполним заявку из лучших игроков всех времен и запустим полноценный чемпионат в два круга.

Голосования останутся, они будут влиять на рейтинг игроков, но не будут единственным определяющим фактором. Летом состав небесного легиона футбольных клубов наверняка изменится, поэтому запускать второй сезон раньше августа нет смысла, чтобы не снимать с участия команды посреди чемпионата. Так мы получим полноценный футбольный турнир с трансляциями и, возможно, даже титульным спонсорством.

О новичках лиги

Велись переговоры с курским «Авангардом», махачкалинским «Анжи» и владивостокским «Лучом», но на данный момент они заморожены. Причем, не с нашей стороны.

О межсезонье

Сейчас главная задача собрать средства на кубок и, соответственно, его вручить. Возможно, ребятам, которые ведут сайт и соцсети клуба, или же сохранившемуся фанатскому активу.

Вообще мне в разгар соревнований снился сон, как меня вызывают на допрос в прокуратуру за то, что я накручиваю голоса, поэтому хотелось бы какое-то время отдохнуть от этого.

Самый меметичный телеграм-канал от полного тезки отравителя из Солсбери, который додумался до такого материала

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