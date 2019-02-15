Полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту из-за невыплаты алиментов

Полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево. Он возвращался из Малаги и пошел по зеленому коридору для людей, которые не провозят ничего, что требует декларирования.

Во время прохождения контроля Тарасова задержали по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), пишет «СтарХит».

В прошлом году Дмитрий признал вину по невыплате алиментов и подал заявление в суд об уменьшении размера выплат, которое, несмотря на настойчивость футболиста, так и не приняли.

Долг Тарасова по алиментам на первого ребенка составляет около 16 млн рублей.

В «Локомотиве» футболист зарабатывает около 70 млн рублей в год.

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