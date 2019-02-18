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Calciomercatoweb: «Зенит» хочет купить Пасторе до закрытия окна, но Хавьер не собирается в Россию

Calciomercatoweb: «Зенит» хочет купить Пасторе до закрытия окна, но Хавьер не собирается в Россию
Eurosport

13 мин. назад

Сумеют ли убедить аргентинца, что в Питере хорошо?

«Зенит» интересуется полузащитником «Ромы» Хавьером Пасторе и хочет оформить трансфер аргентинца до закрытия трансферного окна в России – 26 февраля.

Но самого Пасторе не привлекает идея играть в России, он хочет остаться в Италии минимум до лета, сообщает Calciomercatoweb.

  • Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.
  • Контракт Хавьера с римским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В чемпионате Италии-2018/19 Пасторе забил 2 мяча и сделал ассист в 10 матчах.
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