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Calciomercatoweb: «Зенит» хочет купить Пасторе до закрытия окна, но Хавьер не собирается в Россию
Сумеют ли убедить аргентинца, что в Питере хорошо?
«Зенит» интересуется полузащитником «Ромы» Хавьером Пасторе и хочет оформить трансфер аргентинца до закрытия трансферного окна в России – 26 февраля.
Но самого Пасторе не привлекает идея играть в России, он хочет остаться в Италии минимум до лета, сообщает Calciomercatoweb.
- Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.
- Контракт Хавьера с римским клубом рассчитан до 2023 года.
- В чемпионате Италии-2018/19 Пасторе забил 2 мяча и сделал ассист в 10 матчах.
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