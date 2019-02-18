Calciomercatoweb: «Зенит» хочет купить Пасторе до закрытия окна, но Хавьер не собирается в Россию

«Зенит» интересуется полузащитником «Ромы» Хавьером Пасторе и хочет оформить трансфер аргентинца до закрытия трансферного окна в России – 26 февраля.

Но самого Пасторе не привлекает идея играть в России, он хочет остаться в Италии минимум до лета, сообщает Calciomercatoweb.

Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.

Контракт Хавьера с римским клубом рассчитан до 2023 года.

В чемпионате Италии-2018/19 Пасторе забил 2 мяча и сделал ассист в 10 матчах.

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