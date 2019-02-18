Антон Заболотный врезался в манекен, упал и сорвал тренировку «Зенита»

Забавный эпизод произошел на тренировкие «Зенита». Футболисты отрабатывали игру на чужой половине поля, один из игроков откликнулся на навес в штрафную, но не заметил манекен и врезался в него, что вызвало бурную реакцию партнеров по команде.

Скорее всего, крушителем был Антон Заболотный. В комментариях под видео одноклубник страйкера Роберт Мак написал: «Заба – футбольный бог!», а Эмилиано Ригони поставил несколько смайликов и ссылку на аккаунт Заболотного.

У Заболотного нет голов и ассистов в чемпионате России-2018/19.

Зато есть 2 гола и ассист в 10 матчах Лиги Европы.

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