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Адвокат Алисы Казьминой: «Андрей Аршавин не проявляет интереса к дочери, не общается с ней»
Зато автомобилем охотно интересовался.
Юрист, работающая на стороне Алисы Казьминой, рассказала о подробностях дела по поводу вымогательства, которым, по словам девушки, занялся после развода Андрей Аршавин, а также о его участии в жизни общей дочери.
«Вчера в полиции опросили Алису. Она дала объяснение. Так называется процессуальное действие. Машина, была оформлена на мать Андрея. Он с дочерью не общается. Не проявляет к ней интерес, не приезжает», – цитирует Марину Дубровскую «Спорт-Экспресс».
- Аршавин и Казьмина были вместе с сентября 2016 года, а в январе 2019-го развелись.
- По словам Алисы, ночью Андрей и его подельники забрали автомобиль, на котором женщина часто ездила с детьми.
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