Жена экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина подала заявление на мужа в управление ФСБ

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило заявление от супруги Андрея Аршавина о возможных противоправных действиях как со стороны экс-футболиста сборной России, так и со стороны его представителей.

«В управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей», – рассказал собеседник «РИА Новостей».

Аршавина утверждает, что бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» угрожает ей тюрьмой и возбуждением уголовных дел.

В начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

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