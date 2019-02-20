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Жена экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина подала заявление на мужа в управление ФСБ
Андрей угрожал супруге лишением свободы и возбуждением уголовных дел.
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило заявление от супруги Андрея Аршавина о возможных противоправных действиях как со стороны экс-футболиста сборной России, так и со стороны его представителей.
«В управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей», – рассказал собеседник «РИА Новостей».
Аршавина утверждает, что бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» угрожает ей тюрьмой и возбуждением уголовных дел.
- В начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля.
- Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.
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