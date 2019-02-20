Жена Александра Кокорина – о влиянии СИЗО: «Эта ситуация дала нашей семье много плюсов»

Жена находящегося в СИЗО форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова дала первый комментарий об аресте мужа в ТВ-программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

«Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал. Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает. Мы достаточно рано с ним встретились и по молодости многого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потому что мы до конца поняли кто мы друг для друга», – цитирует Валитову «Газета.ru».

Кокорин отбывает наказание в СИЗО с 8 октября.

В феврале Тверской суд продлил его арест до 8 апреля после поступившего в материалы дела ходатайства.

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