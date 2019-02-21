Алан Дзагоев повредил крестообразную связку и выбыл до конца сезона

У полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева по итогам медицинского обследования диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, Дзагоев был прооперирован в одной из немецких клиник. Программа восстановления игрока будет определена позднее.

Игрок не сыграет во второй половине чемпионата России-2018/19.

28-летний Дзагоев получил травму во время товарищеского матча с «Картахеной».

В чемпионате России-2018/19 Алан провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

«Амкар» выиграл в «Футбольной небесной лиге» – чемпионате мертвых русских клубов. Это что, шутка?

Подписывайся на нас Вконтакте