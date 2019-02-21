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Алан Дзагоев повредил крестообразную связку и выбыл до конца сезона
Товарищеская игра обернулась для армейца серьезной травмой.
У полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева по итогам медицинского обследования диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Как сообщается на официальном сайте армейцев, Дзагоев был прооперирован в одной из немецких клиник. Программа восстановления игрока будет определена позднее.
Игрок не сыграет во второй половине чемпионата России-2018/19.
- 28-летний Дзагоев получил травму во время товарищеского матча с «Картахеной».
- В чемпионате России-2018/19 Алан провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.
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