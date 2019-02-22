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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков избран новым президентом РФС
Единогласное избрание единственного кандидата.
В Москве на внеочередной конференции РФС выбрали нового президента РФС.
Им стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого избрали единогласным решением. Гендиректор «Газпром нефти» был единственным кандидатом на эту должность.
- Евгений Гинер (ЦСКА), Леонид Федун («Спартак») и Сергей Галицкий («Краснодар») вошли в состав Исполкома РФС.
- Ранее с поста главы огранизации ушел Виталий Мутко.
- Обязанности президента до проведения выборов исполнял Сергей Прядкин.
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