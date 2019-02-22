Президент РФС Дюков: «Футболисты из союзного государства Белоруссии не будут считаться легионерами»

Новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что футболисты из Белоруссии не будут считаться легионерами в РПЛ.

«Что касается позиции исполкома по вопросу белорусов–легионеров, к легионерам не относятся граждане союзного государства, имеющие право выступать за национальные сборные, в том числе Белоруссии. Я также поддерживаю данное решение. На мой взгляд, это в перспективе пойдет на пользу российскому футболу», – цитирует Дюкова ТАСС.

Дюкова избрали президентом РФС единогласным решением.

Он был единственным кандидатом на этот пост.

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