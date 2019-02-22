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Президент РФС Дюков: «Футболисты из союзного государства Белоруссии не будут считаться легионерами»
Хорошая новость для соседей.
Новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что футболисты из Белоруссии не будут считаться легионерами в РПЛ.
«Что касается позиции исполкома по вопросу белорусов–легионеров, к легионерам не относятся граждане союзного государства, имеющие право выступать за национальные сборные, в том числе Белоруссии. Я также поддерживаю данное решение. На мой взгляд, это в перспективе пойдет на пользу российскому футболу», – цитирует Дюкова ТАСС.
- Дюкова избрали президентом РФС единогласным решением.
- Он был единственным кандидатом на этот пост.
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