Президентом «Зенита» назначен бывший глава КХЛ Александр Медведев

Президентом и генеральным директором «Зенита» назначен Александр Медведев, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

В пятницу состоялись выборы президента РФС, на которых главой организации был избран Александр Дюков. Соответственно, Дюков заявил, что покидает пост председателя совета директоров «Зенита».

«В связи с избранием Александра Дюкова президентом РФС, исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина. Также совет директоров клуба поблагодарил за проделанную работу Сергея Фурсенко, вступившего в должность вице-президента АО «Газпромбанк».

Фурсенко будет представителем банка в совете директоров клуба. Президентом-генеральным директором клуба назначен Александр Медведев», – говорится в сообщении «Зенита».

С 2008 года по 2014 год Медведев занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги.

Фурсенко был президентом «Зенита» с мая 2017 года и в 2005-2008 годах.

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