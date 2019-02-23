«БИЗНЕС Online»: Абрамович провел в Казани неделю – там он мог интересоваться покупкой «Рубина»

В феврале владелец «Челси» Роман Абрамович отправился на ретрит в столицу Татарстана и провел в Казани неделю – в это время мужчина вполне мог начать переговоры с представителями футбольного «Рубина».

Об этом сообщают инсайдеры издания «БИЗНЕС Online», аргументируя свою позицию ухудшимися геополитическими отношениями между Великобританией и Россией, которые в любой момент могут вынудить Романа отправиться на рынок труда. Абрамович остановился в спа-комплексе «Лучано», популярном среди российской элиты.

Ранее в августе 2018-го бизнесмен Алишер Усманов продал свой пакет акций «Арсенала» Стэну Кронке.

Абрамович купил «Челси» в 2003-м за 140 млн евро. С ним «синие» 5 раз становились чемпионами АПЛ, взяли 5 Кубков Англии, 3 Кубка Лиги, 2 Суперкубка Англии, по 1 трофею ЛЧ и ЛЕ.

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