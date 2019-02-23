Вернул ли Диарра «Локомотиву» долг в 10 млн евро? Смородская и Котов – о запутанном скандале

Лассана Диарра, один из топовых легионеров России, завершил карьеру и сообщил об этом в инстаграме. На картинке он в футболках десяти команд – во всех, чье лого представлял когда-то: это сборная Франции, «Реал», «Анжи», английские, французские клубы, даже «Аль-Джазира», а вот красно-зеленой майки среди них не оказалось.

Eurosport узнал, почему так произошло, поговорил с Ольгой Смородской и Кириллом Котовым и ответил на главный вопрос: вернул ли Диарра те 10,5 миллионов евро, которые суд в Лозанне обязал выплатить москвичам в качестве компенсации?

Краткая предыстория

Ласс и Буссуфа перешли в «Локо» из-за Владимира Путина. Это абсурдно, но именно он форсировал внешнюю политику России, позже США и ЕС ввели против страны (читай: против ближнего окружения президента) санкции. Его друг Сулейман Керимов беспокоился за бизнес и постепенно отказывался от бывалых проектов – тогда «Анжи» осуществил небывалую распродажу, а Ласс и Бусс прекрасно устроились в Черкизово и даже не потеряли в зарплате: где-то от 4 до 5 млн евро в год.

Буссуфа моментами напоминал топ-футболиста, Диарра был им 21 матч из 21, даже когда хапал красные карточки. В тот сезон «Локо» претендовал на титул или хотя бы на ЛЧ, но слил предпоследний тур немотивированному «Ростову» и скатился в Лигу Европы. Кучук, Самедов, Н’Дойе, Чорлука и в особенности Ласс – главные лица того результата (читай: успешного).

Мубарак Буссуфа, Ласс Диарра, Даме Н'ДойеEurosport

Следом чемпионат мира в Бразилии и летние сборы, но потом вдруг Ласс и Бусс – не игроки «Локомотива». Все это случилось буквально за месяц.

Так из-за чего случился конфликт?

По популярной версии, мужчины якобы не явились на предсезонку, чем вызвали недовольство Кучука и, возможно, первые разногласия между ним и руководством: клуб неудачно стартовал, оступился с «Аполлоном» дома и вылетел из еврокубков – тренера убрали, Буссуфа вернули (видимо, в ситуации он был на вторых ролях), а с Диарра расторгли контракт еще летом, хотя в сентябре ходили новости о возвращении француза.

Тогда же тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Харри Реднапп сообщил о свободном трансфере полузащитника, но юристы Ольги Юрьевны подсуетились, и ФИФА сказала нет. По слухам, футболист потребовал компенсацию и потому не рвал договор, при этом агенты подыскивали ему новый чемпионат. Через год суд Лозанны постановил, что Диарра, не являясь свободным агентом, жестко нарушил правила, перейдя в «КПР», и выписал штраф то ли в 15, то ли в 10 миллионов евро, а потом то ли уменьшил эту сумму, то ли нет – толком неясно.

Коррективы в неясности внесли участники тех событий.

Ольга Смородская (офиц. сайт «Локомотива»)From Official Website

– Футболки «Локомотива» нет на фото, потому что 10 миллионов клубу проиграл, – говорит Ольга Юрьевна. – Это большие деньги. Он недоволен, конечно.

– А чем история-то закончилась? Говорят, пошел на мировую. (действительно, анонимный источник в клубе сообщил мне, что когда Геркус принял новую должность, он сам вышел на Ласса с мировым соглашением – и Диарра его подписал. Известно, что какие-то деньги француз выплатил, но она в разы меньше присужденной суммы)

– Вы знаете, никуда пойти он не мог. Он должен был исполнять решение суда. Последние инстанции. Уже ничего нельзя было обжаловать. Говорила о том, что 10 миллионов евро он должен заплатить «Локомотиву».

– Из-за чего произошел конфликт? По моей информации, на одной из тренировок Ласс демонстративно плохо себя вел и после установки Кучука пробормотал что-то неприятное. Мария Бурова (тренер по физподготовке – прим. Eurosport) стояла рядом и перевела слова тренеру.

– Это неправда, это околофутбольные слухи. Вы знаете, даже если какие-то инциденты мелкие в команде случаются, никогда они не становятся основой больших и серьезных конфликтов. Что тогда становится их основой? Как правило, систематическое что-то. Не один раз, не два, а несколько. Диарра – классический пример футбольного таланта в сочетании с очень сложным характером. Вот выложил он футболки всех своих команд – и нигде не смог задержаться.

– А в чем проявлялся его сложный характер?

– Это называется «делаю что хочу». И когда позиция клуба была доказана в суде, дальше тут говорить не о чем, все остальное отступает на второй план.

Леонид КучукEurosport

– Помните, как к нему отнеслись в команде после того, как опоздал на сборы?

– Он не опоздал на сборы, он на них не приехал. Он приехал после начала чемпионата, когда две игры уже было сыграно.

– Может, он был недоволен Кучуком?

– Доволен ты или нет, но у тебя есть контракт. И Диарра должен был его соблюдать. А потом уже разруливать всякие недовольства. По-моему, он очевидно недоволен, что деньги надо платить «Локомотиву».

– То есть мировая с Геркусом – это неправда?

– Я об этом не знаю, поэтому вам лучше спросить у самого Геркуса. Возможно, так оно и было, но я об этом не знаю. Тогда мировое должно быть судом подтверждено. Это же не все так просто.

– А помните интервью Буссуфа, где он пообещал раскрыть все тайны, но до сих пор этого не сделал?

– А раскрывать-то нечего особенно. Никаких тайн нет. Было бы что раскрывать!

– Однако на сборы они почему-то не приехали.

– Думаю, решение это они принимали в статусе больших звезд. Вот и все. Но так не делается: контракты и очень большие звезды, и не очень большие должны соблюдать одинаково.

Еще о горячем и запутанном конфликте рассказал экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов.

– Думаю, конфликт произошел, потому что Ласс не хотел играть за «Локомотив».

– Не может же такое случиться на ровном месте, должны быть мотивы. Он поругался с кем-то?

– Нет, ну если глубже копать, то еще на зимнем сборе начались проблемы – к такому они просто не привыкли. В Европе они играли без зимних сборов. Точно не помню, по-моему, шел третий зимний сбор в Испании – видимо, ему не хотелось готовиться, он просил, чтобы его готовили индивидуально. В 9-10 был завтрак. И все на него приходили, кроме Ласса. Из-за этого начались мелкие конфликты, потом все уладилось. У него были травмы, но сколько-то игр в весенней части он провел.

А перед летним трансферным окном он подумал, что мы на сто процентов договоримся с каким-нибудь клубом, и он уйдет. Предложений сумасшедших не пришло – нас не заинтересовали. Из-за этого мы его никуда не пускали, и он не явился на сбор.

– Как в это дело вплели Буссуфа?

– По нему мне тяжело говорить, ведь потом мы все же его заявили. Не знаю, может, он тоже подумал, что куда-то уйдет.

– Как в команде после этого стали относиться к Лассу?

– Такого, чтоб кто-то что-то плохое говорил, не было, но все понимали, что это его судьба и пусть делает с ней что хочет.

– Ласс вернул клубу деньги?

– Не знаю.

– А про мировое с Геркусом слышали?

– Не слышал. Геркус не докладывал.

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