Фанаты «Спартака» расклеили постеры из фильма «Фантастические твари», только с Глушаковым и Ребровым

На улицах Москвы появилось около тысячи самодельных афиш, на которых авторы-болельщики «Спартака» скрестили фильм «Фантастические твари и где они обитают» и антигероев столичного клуба.

Новая версия названия фильма – «Фантастические твари и когда они покинут «Спартак». Головы главных героев ленты на постере закрыты лицами вице-президента красно-белых Наиля Измайлова, а также футболистов Артема Реброва, Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Клуб пока не отреагировал на бунтарское народное творчество.

Осенью болельщики «Спартака» обвинили Глушакова в увольнении Массимо Карреры.

Ребров и Комбаров – члены ОПГ «Ромашка», которую очень не любят фанаты красно-белых.

«Манчестер Юнайтед» и «Спартак» зря поклоняются прошлому. Их болельщики зациклились на ностальгии

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