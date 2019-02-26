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Суд отклонил апелляцию по делу Кокорина и Мамаева. Игроки останутся под стражей до 8 апреля
Ожидаемое решение.
Московский городской суд признал законность продления срока ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Сегодня, 26 февраля, Мосгорсуд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста обоих футболистов, а также их друга Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина – Кирилла.
- Таким образом, постановление Тверского районного суда от 6 февраля о продлении срока задержания до 8 апреля было оставлено в силе.
- В начале октября прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука – и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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