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«Дело будет громче распри Глушакова». В семье Новосельцева и Кейру возник конфликт из-за имущества

«Дело будет громче распри Глушакова». В семье Новосельцева и Кейру возник конфликт из-за имущества
Eurosport

36 мин. назад

Похоже, все довольно серьезно.

Юрист Екатерина Гордон, нанятая женой футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева Екатериной Кейру, будет разбирать имущественные дела семьи. По ее словам, мужчина «нечестиво» поступил со своей супругой в этом вопросе.

«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда вскроется вся правда...» – написала Кейру в инстаграме в понедельник. Помимо намека на предательство мужа, Екатерина показала подписчикам, что ждет ребенка.

«Появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера. Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях расскажем эту историю во всех нюансах.

К сожалению, всех подробностей сейчас не могу раскрыть. Но если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова. В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так – то это одна история, если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств.

Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга. В любом случае ожидаются судебные разбирательства по имущественным делам. Этот вопрос может подниматься и в рамках брака. Речь не идет о разводе, а только о махинациях. В первую очередь мы разберемся с ними, а дальше Катерина будет принимать решение о личных делах. Меня наняли разобраться исключительно в имущественных вопросах», – цитирует Гордон «Sport 24».

  • Новосельцев и Кейру сыграли свадьбу в 2015 году.
  • Супруги познакомились на Универсиаде-2011 в Китае.
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