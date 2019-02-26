«Дело будет громче распри Глушакова». В семье Новосельцева и Кейру возник конфликт из-за имущества

Юрист Екатерина Гордон, нанятая женой футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева Екатериной Кейру, будет разбирать имущественные дела семьи. По ее словам, мужчина «нечестиво» поступил со своей супругой в этом вопросе.

«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда вскроется вся правда...» – написала Кейру в инстаграме в понедельник. Помимо намека на предательство мужа, Екатерина показала подписчикам, что ждет ребенка.

«Появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера. Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях расскажем эту историю во всех нюансах.

К сожалению, всех подробностей сейчас не могу раскрыть. Но если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова. В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так – то это одна история, если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств.

Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга. В любом случае ожидаются судебные разбирательства по имущественным делам. Этот вопрос может подниматься и в рамках брака. Речь не идет о разводе, а только о махинациях. В первую очередь мы разберемся с ними, а дальше Катерина будет принимать решение о личных делах. Меня наняли разобраться исключительно в имущественных вопросах», – цитирует Гордон «Sport 24».

Новосельцев и Кейру сыграли свадьбу в 2015 году.

Супруги познакомились на Универсиаде-2011 в Китае.

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