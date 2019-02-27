Адвокат жены Глушакова: «Просим оставить за Дарьей квартиру и помещение для клиники»

Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал о прошедшем судебном заседании по разделу имущества.

«Представили суду переговоры Глушакова, где он с кем-то советуется о выводе тех трехсот миллионов: что снять в ячейку, что снять наличными, что перекинуть в пенсионные фонды.

Денис называет этого человека «брат», вряд ли это родственник. Представили эти аудиозаписи и экспертизу голоса, то есть сравнение с его публичными интервью с Малаховым. Он молодец, что дал это интервью! Суд все принял, даст оценку. Денис был пойман в бане в августе и говорил, что они с Дашей не живут вместе уже полгода. А сегодня его представители сказали, что совместная жизнь прекратилась 11 сентября.

Дарья настаивает, чтобы помещение стоматологии осталось за ней. Там уже были проведены работы для успешного функционирования клиники. Мы все документы в суд предоставили, надеемся, что суд их учтет. Мы просим оставить за Дарьей ту квартиру, где она сейчас проживает с детьми, и помещение для клиники. Часть имущества предполагалось оформить на детей, но, к сожалению, Денис не выступил с таким предложением», – цитирует Жорина Sport24.

Суд обязал Глушакова выплачивать треть зарплаты на алименты бывшей жене.

У пары две дочери.

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