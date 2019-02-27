«Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов». На сайте «Спартака» оскорбили фанатов клуба

Чемпионат России еще не вернулся после зимней паузы, а московский «Спартак» уже жжет напалмом: на официальном сайте красно-белых появился текст, где фанаты клуба именуются не иначе как «нищебродами».

Что случилось? И что это за текст?

25 февраля болельщики «Спартака» расклеили на улицах Москвы около тысячи самодельных афиш, на которых скрестили фильм «Фантастические твари и где они обитают» и представителей столичного клуба. Головы главных героев ленты оказались закрыты лицами вице-президента красно-белых Наиля Измайлова, а также футболистов Артема Реброва, Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Соответственно, и название у «фильма» тоже оказалось новое – «Фантастические твари и когда они покинут «Спартак».

27 февраля на официальном сайте «Спартака» появился пост «Понты дороже денег», ранее опубликованный на Bobsoccer.ru пользователем с ником Шариков. Вот избранные цитаты из этого текста:

1) Вот что хочется спросить у этих людей. Они что, до сих пор не понимают, что заказывает музыку тот, кто платит, а не горстка нищих горлопанов, почему-то возомнивших себя «третейскими» судьями?

2) Кто они такие вообще? Все их «высеры» в адрес Федуна – что слону дробина. Ни один нормальный хозяин никогда не пойдет на поводу у нищебродов. В лучшем случае, он сделает вид, что ничего страшного не происходит, а в худшем, когда его все это достанет, плюнет и просто выкинет на помойку эту надоевшую игрушку вместе с ними и их «требованиями».

3) Может быть, эти нищеброды скинутся и возьмут на себя бремя финансирования клуба? Тоже нет. Так какого же кляпа, они кусают руку, которая их кормит?

4) Надеюсь, что до этого не дойдет. А нищим горлопанам посоветую не льстить себе, типа вот сейчас, еще чуть-чуть и свалим руководство, разгоним всех врагов и предателей и будет нам счастье. Ничего вы не свалите и никого не разгоните. Только обозлите и настроите против себя людей, которым «дорог «Спартак» в себе» и которых больше, чем вас, «любящих себя в «Спартаке».

Как «Спартак» объяснил появление текста на сайте?

В «Спартаке» заявили, что пост был опубликован на сайте без ведома пресс-службы, и пообещали провести внутреннее расследование. «Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта», – говорится в сообщении на сайте красно-белых.

Как на ситуацию отреагировали известные поклонники клуба?

Очень жестко по поводу появившейся на сайте публикации высказался олимпийский чемпион по теннису и фанат красно-белых Евгений Кафельников. «Очень стремительно знаменитый ярлык последних лет перешел к моей любимой команде от конского стада. Теперь уже и я начинаю мириться с утверждением, что «Спартак» – команда ********* [контрацептивов; в написании слова обыгрывается фамилия главного тренера «Спартака» – Олега Кононова], к сожалению», – написал Кафельников в твиттере.

А вот так отреагировали рядовые болельщики «Спартака» (естественно, негативно):

Чемпионат России вернется после паузы 1 марта.

«Спартак» третьего числа проведет домашнюю игру с «Краснодаром».

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