«Динамо» не откроет новый стадион дерби со «Спартаком»: комиссия РПЛ не приняла газон

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей не приняла газон стадиона «Динамо», на котором должен был пройти матч бело-голубых в чемпионате против «Спартака».

«Газон футбольного поля «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии и травмоопасен», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Журналист Василий Конов сообщил, что матч, скорее всего, пройдет на «Арене Химки». Для этого матч местного клуба перенесут на стадион «Родина».

«Арена Химки» – основной стадион в заявке «Динамо».

Новый динамовский стадион ввели в эксплуатацию в конце ноября 2018-го.

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