Врачи «Зенита» получили разрешение осмотреть Александра Кокорина в СИЗО

Врачи «Зенита» получили разрешение навестить нападающего команды Александра Кокорина в СИЗО-2 «Бутырка».

«Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили, и думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».

В «Бутырке» хорошая медицинская часть – осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО», – приводит слова уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой «Спорт-Экспресс».

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО с начала октября.

До ареста Кокорин восстановился после травмы крестообразной связки колена. Адвокаты игрока утверждают, что дальнейшее пребывание в СИЗО грозит ему инвалидностью.

Лидер группы «Бутырка»: «Желаем здоровья Кокорину и Мамаеву. Судья решит их будущее»

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