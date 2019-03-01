Эрик Хаген – самый недооцененный легионер в истории РПЛ. А кого любили вы?

Когда «Зенит» подписал Эрика Хагена, Андрей Аршавин вообще не понимал, что происходит. 23-летний форвард ворвался в бухгалтерию и потребовал назвать зарплату Эрика – парень жутко волновался, что норвежцу будут платить хотя бы на цент больше, чем ему. На самом деле, переживать стоило не из-за денег, а из-за брутальности Хагена – в чемпионат России приехал настоящий викинг, который никого не щадил и всегда сражался до последнего.

У Хагена не было ни стартовой скорости, ни сумасшедшего игрового интеллекта, но он реально разрывал и уничтожал ту Премьер-лигу. Пару лет назад у меня внезапно освободился вечер, и я залип в хайлайтах «Зенита»-2005 – команды, которая играла в самый зрелищный футбол в стране, но толком ничего не выиграла. Так вот, даже на тех мутноватых кадрах видно, как великий Хаген наводил ужас на всю лигу.

Бульдозер Эрик работал просто, но предельно безжалостно: на первых же минутах жестко врезался в самого опасного игрока соперника, а потом рычал на него, пока тот валялся и корчился. Разумеется, Танк рубил по желтой карточке в среднем раз в три матча, но Хагена действительно боялись и предпочитали не связываться. Нежные нападающие либо сваливали на фланг, либо боролись с другим зенитовским ЦЗ, пока медлительный Эрик страховал и закрывал зоны.

Эрик ХагенGetty Images

Кажется, Танк сразу родился лысым, 30-летним и с рыжей клочковатой бородой. Он выбегал на мороз с коротким рукавом, вандалил в раздевалке, слушал тяжеленный рок и косил подкатами даже на тренировках. При этом обидно, что Хаген запомнился безмозглым костоломом – для того «Зенита» он был идеальным тестостероновым монстром, который не позволял расслабляться ни себе, ни молодым звездам вроде Шавы и Кержа. Если бы не Эрик, они бы окончательно чокнулись на фоне всеобщей любви и громадных окладов. А так ребята понимали, что Хаген всегда найдет, куда приложиться шипами, поэтому вели себя скромно и аккуратно.

Кроме того, Эрика надо уважать и за откровенность: в 2014-м он рассказал, что в октябре 2005 года «Зенит» якобы подкупил то ли португальскую «Виторию» (странные 2:1), то ли арбитра той встречи. Норвежец даже назвал суммы (3 тысячи долларов с человека), но расследование по неизвестным причинам заглохло – возможно, следователям из УЕФА не хватило фактуры. В любом случае, Хаген достоин респекта: мог молчать, но вылез и признался, что тоже скидывался на победу.

Таких людей, как Эрик, сейчас откровенно не хватает – РПЛ однозначно потеряла в маскулинности и безбашенности. Поэтому я вспоминаю норвежца с ностальгией и считаю, что его недооценили и недолюбили в те годы, когда он бился за «Зенит».

А по кому из иностранцев скучаете вы? Кто из нераскрученных легионеров, заезжавших в РПЛ, поражал вас? Еще раз: мы не про Веллитона, Алекса или Вагнера, а про тех, кто приехал на несколько лет, но врезался в память навсегда. Ждем всех в комментах, погнали.

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