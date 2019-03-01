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РПЛ будут показывать на YouTube. Но за пределами России

РПЛ будут показывать на YouTube. Но за пределами России
Eurosport

29 мин. назад

Иностранцам станет удобнее смотреть качественный футбол.

Российская Премьер-лига будет показывать матчи чемпионата страны на своем YouTube-канале.

«Отличная новость для всех поклонников российского футбола! Наши друзья в в РПЛ запустили англоязычный YouTube-канал, где будут показывать игры в прямом эфире за пределами России», – сообщил твиттер-аккаунт питерского «Зенита».

  • Первым показанным матчем стала игра «Оренбурга» и «Анжи».
  • Права на показ РПЛ за рубежом выиграла компания IMG, но потом она от них отказалась, после чего лига подала в суд.
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