РПЛ будут показывать на YouTube. Но за пределами России

Российская Премьер-лига будет показывать матчи чемпионата страны на своем YouTube-канале.

«Отличная новость для всех поклонников российского футбола! Наши друзья в в РПЛ запустили англоязычный YouTube-канал, где будут показывать игры в прямом эфире за пределами России», – сообщил твиттер-аккаунт питерского «Зенита».

Первым показанным матчем стала игра «Оренбурга» и «Анжи».

Права на показ РПЛ за рубежом выиграла компания IMG, но потом она от них отказалась, после чего лига подала в суд.

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