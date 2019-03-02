«Привет, Бышовец». Вратарь «Анжи» ответил на прогноз Светоча безногим Дональдом Даком

Известный тренер Анатолий Бышовец дал горячий прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Анжи».

«Оренбург» добьется победы, сомнений нет. Махачкалинский клуб – это уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место», – отметил Бышовец.

Но «Анжи» победил – 1:0. После неожиданной победы вратарь желто-зеленых Александр Будаков разместил в инстаграме фото безногого Дональда Дака с надписью: «Привет, Бышовец».

«Анжи» благодаря победе переместился в зону стыковых матчей – на 14-е место.

Последним клубом, который тренировал Бышовец, была «Кубань» в 2009 году.

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