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Самые безлюдные места на Земле – русские стадионы. На 3 матча РПЛ пришли всего 7700 человек

Самые безлюдные места на Земле – русские стадионы. На 3 матча РПЛ пришли всего 7700 человек
Eurosport

1 час назад

По русскому футболу не особо соскучились.

На матчи 18-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Анжи», «Арсенал» ТулаЦСКА и «Рубин» – «Ахмат» суммарно пришло всего 7700 человек.

Первый матч РПЛ после зимнего перерыва в Оренбурге посмотрели 2455 зрителей. Матч «Арсенала» перенесли из Тулы в Грозный – поэтому ожидаемо пустые трибуны с 1850 зрителями. «Рубин» играл дома, но это не помогло: 3425 зрителей.

  • Средняя посещаемость чемпионата России-2018/19 – 16 691 человек.
  • После зимней части РПЛ лидирует «Зенит».
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