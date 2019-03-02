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Самые безлюдные места на Земле – русские стадионы. На 3 матча РПЛ пришли всего 7700 человек
По русскому футболу не особо соскучились.
На матчи 18-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Анжи», «Арсенал» Тула – ЦСКА и «Рубин» – «Ахмат» суммарно пришло всего 7700 человек.
Первый матч РПЛ после зимнего перерыва в Оренбурге посмотрели 2455 зрителей. Матч «Арсенала» перенесли из Тулы в Грозный – поэтому ожидаемо пустые трибуны с 1850 зрителями. «Рубин» играл дома, но это не помогло: 3425 зрителей.
- Средняя посещаемость чемпионата России-2018/19 – 16 691 человек.
- После зимней части РПЛ лидирует «Зенит».
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