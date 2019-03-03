Трахтенберг ушел с поста пресс-атташе «Спартака» из-за критической статьи в адрес фанатов клуба

Пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг покинул пост после появления на официальном сайте команды заметки «Понты дороже денег» авторства блогера сайта Bobsoccer. Текст содержал резкие критические высказывания в адрес фанатов клуба.

«Я ухожу с поста директора департамента по связям с общественностью «Спартака». Я озвучил решение, дал понять об этом клубу. Думаю, меня поймут и пойдут мне навстречу.

Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Часть из них [болельщиков] посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.

Это не конец моего пути в журналистике, но это произошло на моем поле, и те, кто считали, что я инициировал эту публикацию, пусть они так и считают. А те, кто меня знает хорошо, понимают, что я с большим уважением во все времена относился к болельщикам, потому что сам с детства был болельщиком «Спартака». И, естественно, я умышленно ничего подобного бы никогда не совершал, и это не оправдание, а констатация факта», – приводит слова 71-летнего Трахтенберга ТАСС.

Исполняющим обязанности директора департамента по связям с общественностью назначен Филипп Папенков.

«Спартак» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ.

«Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов». На сайте «Спартака» оскорбили фанатов клуба

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