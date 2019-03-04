Other Agency
«Мне развернуться и уйти?» Станислав Черчесов схлестнулся со стюардами стадиона «Спартака»
Не очень красивая ситуация.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов грубо обошелся со стюардами перед игрой 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».
Черчесов протянул работникам стадиона закрытый конверт с билетом, но стюарды попросили его развернуть. После этого тренер возмутился: «Может, мне развернуться и уйти?!» – но все же показал билет.
- «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1.
- Летом прошлого года сборная России под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Черчесов: «Хотите верьте, хотите нет, но на чемпионате мира мы играли за кубок»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте